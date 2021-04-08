В Ростовской области 14-летняя девочка на мотоцикле попала в ДТП

В Миллерово 14-летняя мотоциклистка попала в аварию. ДТП произошло на улице Российской, 51 около 17:30 часов 10 апреля.По сообщению отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель на «Хендай Солярис» столкнулся с подростком на «Кайо» при повороте. Девочка не имела прав на мотоцикл. Кроме того, двухколесный транспорт, купленный ею родителями, не был зарегистрирован.К счастью, школьница была в шлеме, который спас ее от серьезных травм. Но, несмотря на это, ее госпитализировали.Родителям подростка грозит 30 тысяч рублей штрафа за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управлением.