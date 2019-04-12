Два подростка на мотоцикле пострадали при столкновении с иномаркой в Ростовской области



В Шахтах Ростовской области два подростка пострадали, когда их мотоцикл врезался в иномарку. ДТП случилось 14 апреля около 10 часов на улице Хабарова, сообщает DonDay Шахты.



Два 14-летних мальчика ехали на «Рейсер-150», на котором не было госномера. Водитель решил покататься и сел за руль, несмотря на то, что у него нет прав.



В районе дома 27В по Хабарова мотоциклист стал поворачивать налево. Он не уступил дорогу 31-летнему водителю за рулём «Тойоты Авенсис». В результате транспортные средства столкнулись. Оба мальчика получили травмы и были доставлены в БСМП. Водитель иномарки получил первую медицинскую помощь и от госпитализации отказался. Его пассажира медики увезли на «скорой».



По факту аварии проводится проверка.