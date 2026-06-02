Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Волонтеры четыре года ищут пропавшего в Ростове Евгения Черняка

Волонтеры четыре года ищут пропавшего в Ростове Евгения Черняка


В Ростовской области уже четыре года ищут Евгения Черняка из Гуково. На тот момент 29-летний мужчина пропал в Ростове-на-Дону. В последний раз его видели 2 июня 2022 года, когда он лег в больницу с кровотечением из желудка.

Предполагается, что в какой-то момент он вышел на улицу и ушел в неизвестном направлении. Вот только жена Виктория понятия не имеет, куда: друзей или родственников у Евгения в донской столице не было.

Волонтеры выезжали на поиски, а семья от отчаяния собирала деньги на вознаграждение за возможную информацию о местонахождении Евгения. Увы, ничего из этого пока не помогло. Фото Евгения остается в ориентировках.

Сегодня Евгению должно быть 33 года. Он среднего телосложения, ростом 170 см, волосы темно-русые, глаза голубые. Из особых примет - татуировки: имена «Виктория» и «Диана» на руке и надпись «Спаси и сохрани» на спине. На момент исчезновения был одет в черную майку, джинсовые шорты и обут в розовые шлепки.

С любой информацией можно обратиться в службу 112.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика