Волонтеры четыре года ищут пропавшего в Ростове Евгения Черняка

Фото: Donday

В Ростовской области уже четыре года ищут Евгения Черняка из Гуково. На тот момент 29-летний мужчина пропал в Ростове-на-Дону. В последний раз его видели 2 июня 2022 года, когда он лег в больницу с кровотечением из желудка.Предполагается, что в какой-то момент он вышел на улицу и ушел в неизвестном направлении. Вот только жена Виктория понятия не имеет, куда: друзей или родственников у Евгения в донской столице не было.Волонтеры выезжали на поиски, а семья от отчаяния собирала деньги на вознаграждение за возможную информацию о местонахождении Евгения. Увы, ничего из этого пока не помогло. Фото Евгения остается в ориентировках.Сегодня Евгению должно быть 33 года. Он среднего телосложения, ростом 170 см, волосы темно-русые, глаза голубые. Из особых примет - татуировки: имена «Виктория» и «Диана» на руке и надпись «Спаси и сохрани» на спине. На момент исчезновения был одет в черную майку, джинсовые шорты и обут в розовые шлепки.С любой информацией можно обратиться в службу 112.