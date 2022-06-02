В Ростове-на-Дону третьи сутки ищут пропавшего 29-летнего парня

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В Ростове-на-Дону третьи сутки пытаются найти 29-летнего парня. Евгений Черняк пропал 1 июня.Родственница пропавшего Виктория рассказала о том, что парень проходил лечение в ковидном госпитале в Ростове. Живет же Евгений в Аксае. В тот день он без разрешения медиков покинул медучреждение и пропал. Родные парня сразу забили тревогу, ведь Женя нуждается в постоянном наблюдении. Они решили не медлить и обратились за помощью к правоохранителям.В последний раз Евгения видели в джинсовых шортах, черной майке с красной надписью и красной олимпийке. На левой руке в парня есть тату.Если вы что-то знаете о местонахождении Евгения Черняка, либо видели его - звоните по телефону +7(905)-456-64-70 - Виктория.