В Ростовской области будут судить пятерых участников перестрелки в Орловском районе

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Громкая история, начавшаяся еще в 2019 году, наконец закончится судебным заседанием. В Ростовской области судить будут пять человек, причастных к перестрелке в Орловском районе. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.Лихие разборки произошли 22 декабря 2019 года в хуторе Чернозубов Орловского района. Камнем преткновения для семей Дакишвили и Бациевых стал земельный пай. Председатель сельхозкооператива «Новоселовский» Василий Дакишвили позвонил Увайсу Бациеву с претензиями. Он стал выяснять у Бациева, почему тот купил земельный пай, принадлежащий члену СПК. Конфликт решили урегулировать посредством «стрелки». На разборки приехали девять вооруженных человек. Сначала в ход пошли палки и биты, затем участники потасовки открыли друг по другу огонь.Смертельные ранения получили сразу пятеро мужчин: 38-летний Зураб Дакишвили, 46-летний Арби Бациев и его 45-летний брат Идрис Бациев, а также 27-летний Исмаил Бациев. Двое, 42-летний Адлан Бациев и 46-летний Балауди Хусиханов, отделались легкими ранениями.В результате произошедшего Василия и других участников конфликта обвинили в убийстве. Троим участникам перестрелки удалось сбежать, но их нашли через две недели. Заура Дакишвили, Георгия Дакишвили и Мераби Маргошвили задержали за ужином в кафе Белгорода. Еще один участник перестрелки, 41-летний гражданин Азербайджана Рабил Годжаманов, до сих пор на свободе.В зависимости от их роли в произошедшем было заведено пять уголовных дел по статьям: «Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия».- Уголовное дело с обвинительным заключением отправили в суд для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.