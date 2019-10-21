Двое мужчин, раненных в перестрелке в Орловском районе, остаются в реанимации



Мужчины, пострадавшие в перестрелке в Орловском районе Ростовской области, находятся в реанимации. Врачи борются за жизни 42-летнего Адлана Бациева и 46-летнего Балауди Хусиханова.



Накануне, 22 октября, в хуторе Чернозубов произошла перестрелка. Члены двух семей, проживающих в хуторе, долгое время не могли поделить земельный участок для выпаса скота. Чтобы, наконец, разрешить ситуацию, мужчины «забили стрелку». На неё явились девять человек, и сразу было ясно, что цивилизованного разговора не выйдет — в руках они держали палки и биты. Когда договориться словесно не удалось, они стали избивать друг друга. Затем, когда конфликт достиг своего пика, участники драки достали ружья и стали стрелять.



От огнестрельных ранений на месте погибли пять человек: 46-летний Арби Бациев и его 45-летний брат Идрис, 38-летний Зураб Дакишвили, 27-летний Исмаил Бациев, а также ещё один мужчина, личность которого до сих пор не установлена. Ещё два человека не пострадали.



Балауди Хусиханов и Адлан Бациев получили травмы и были доставлены в местную больницу. В медучреждении уточнили, что один из них находится в тяжёлом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести.



Сейчас Следственный комитет Ростовской области устанавливает обстоятельства произошедшего. В деле разбираются лучшие следователи донского региона.