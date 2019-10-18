Стали известны подробности перестрелки с пятью погибшими в Ростовской области



Земельный конфликт привёл к гибели пяти человек в результате перестрелки в Ростовской области. Его участниками стали две враждующие семьи фермеров.



Соседи не поделили пастбища для выпаса скота. По предварительным данным, председатель сельхозкооператива «Новоселовский» Василий Дакишвили позвонил Увайсу Бациеву. Дакишвили предъявил Бациеву претензии касательно участка, который тот приобрёл. По его словам, земельный пай принадлежал члену кооператива, сообщает DonDay.ru. Конфликт решили урегулировать при личной встрече.



Девять человек встретились на пустыре. Сначала спор перерос в потасовку, в ход пошли биты, а затем и огнестрельное оружие.



В результате перестрелки погибли мужчины 38, 46, 45 и 27 лет. Личность пятого погибшего пока не установлена. Ещё два человека получили ранения и были госпитализированы.



Напомним, ЧП произошло 22 октября в хуторе Чернозубовка Орловского района. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».