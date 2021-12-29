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В Ростовской области без вести пропал 29-летний парень

В Ростовской области без вести пропал 29-летний парень

В Белой Калитве при загадочных обстоятельствах без вести пропал 29-летний парень. О том, где находится Дмитрий Бязров, ничего не известно почти сутки.

Родственники Дмитрия рассказали о том, что в четыре часа утра 8 января он ушел от своих знакомых и направился домой. С тех пор его телефон молчал. Днем встревоженной сестре Дмитрия с его телефона позвонил незнакомый мужчина. Он сообщил, что нашел смартфон рядом с кафе «Парус». Стоит отметить, что ночью заведение не работает. Тогда родные обратились в полицию с заявлением о его исчезновении.

Дмитрий плотного телосложения, у него овальное лицо, карие глаза и черные короткие волосы. Во что он был одет на момент исчезновения, неизвестно.

Если вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия Бязрова, сообщите по телефону: +7-928-163-49-27 (Юлия Прусакова).
Фото: соцсети
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