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В Каменске без вести пропал 19-летний парень

В Каменске без вести пропал 19-летний парень
В Каменске-Шахтинском разыскивают 19-летнего парня, пропавшего без вести. Дмитрий Малахов не выходит на связь с родными вторые сутки.

Последний раз его видели 29 августа. Около полудня он ушел из дома, расположенного на улице Горького. Парень не вернулся к вечеру. Дозвониться ему близким не удалось. Тогда родственники забили тревогу. Они написали заявление в полицию.

У Дмитрия длинные русые волосы (могут быть собраны в хвост на затылке), карие глаза, плотное телосложение. Рост составляет 180 сантиметров. В день исчезновения его видели в черной футболке с белой надписью на английском языке (на груди), такого же цвета шортах до колен и шлепанцах.

Если вам известно что-либо о местонахождении Дмитрия Малахова, позвоните по номеру: 8 (86365) 7-28-31.

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