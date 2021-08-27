В Каменске без вести пропал 19-летний парень

В Каменске-Шахтинском разыскивают 19-летнего парня, пропавшего без вести. Дмитрий Малахов не выходит на связь с родными вторые сутки.Последний раз его видели 29 августа. Около полудня он ушел из дома, расположенного на улице Горького. Парень не вернулся к вечеру. Дозвониться ему близким не удалось. Тогда родственники забили тревогу. Они написали заявление в полицию.У Дмитрия длинные русые волосы (могут быть собраны в хвост на затылке), карие глаза, плотное телосложение. Рост составляет 180 сантиметров. В день исчезновения его видели в черной футболке с белой надписью на английском языке (на груди), такого же цвета шортах до колен и шлепанцах.Если вам известно что-либо о местонахождении Дмитрия Малахова, позвоните по номеру: 8 (86365) 7-28-31.