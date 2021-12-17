В Новошахтинске без вести пропал 40-летний мужчина

Фото: «Лиза Алерт Юг»

В Новошахтинске разыскивают без вести пропавшего 40-летнего Дмитрия Карташева. Местонахождение мужчины неизвестно с 16 декабря.В тот день Дмитрий уехал в Шахты и перестал выходить на связь. Родственники, не дождавшись его, обратились в полицию.Приметы пропавшего: плотное телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Был одет в голубые джинсы и светлую куртку.Если вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия Карташева, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.