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В Новошахтинске без вести пропал 40-летний мужчина

В Новошахтинске без вести пропал 40-летний мужчина
В Новошахтинске разыскивают без вести пропавшего 40-летнего Дмитрия Карташева. Местонахождение мужчины неизвестно с 16 декабря.

В тот день Дмитрий уехал в Шахты и перестал выходить на связь. Родственники, не дождавшись его, обратились в полицию.

Приметы пропавшего: плотное телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Был одет в голубые джинсы и светлую куртку.

Если вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия Карташева, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: «Лиза Алерт Юг»
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