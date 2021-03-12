В Ростовской области бешеная лиса напала на собак

В одном из городов Ростовской области зафиксировали нападение лисы на домашних собак. Ряд происшествий случился 15 марта на улице 20 лет РККА и улицы 1-го Мая в городе Миллерово.Как сообщили на Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных (облсСББЖ), зверь напал на пять собак во дворах и на одного бездомного пса на улице Фрунзе.Вероятно, дикое животное, зараженное бешенством, до сих пор ходит по городу. Бродячего искусанного пса пока не нашли, а домашним любимцам сделали необходимые прививки, они находятся под наблюдением ветеринаров. В районе нападений сотрудники миллеровского филиала ГБУ РО «Ростовская облРББЖ с ПО» прививают и других домашних питомцев.