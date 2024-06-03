Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области автомобилист насмерть сбил 5-летнего мальчика

В Ростовской области автомобилист насмерть сбил 5-летнего мальчика
В городе Новошахтинске Ростовской области автомобилист насмерть сбил 5-летнего мальчика. ДТП случилось 3 июня на пересечении улиц Комсомольской и Дзержинского.

Около 14:30 по дороге ехал 35-летний мужчина за рулем «Лады Гранты». По предварительным данным, в это время из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть выбежал мальчик. Водитель не успел затормозить и сбил ребенка.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП от полученных травм мальчик погиб в больнице.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.