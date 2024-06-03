В Ростовской области автомобилист насмерть сбил 5-летнего мальчика

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В городе Новошахтинске Ростовской области автомобилист насмерть сбил 5-летнего мальчика. ДТП случилось 3 июня на пересечении улиц Комсомольской и Дзержинского.Около 14:30 по дороге ехал 35-летний мужчина за рулем «Лады Гранты». По предварительным данным, в это время из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть выбежал мальчик. Водитель не успел затормозить и сбил ребенка.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП от полученных травм мальчик погиб в больнице.