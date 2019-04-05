В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил 5-летнего ребёнка
В Ростовской области 5-летний мальчик погиб в результате ДТП. Трагический случай произошёл в Новошахтинске 8 апреля около 16 часов на улице Шоссейной.
Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области, водитель «Хендай Акцент» сбил ребёнка, который неожиданно выбежал на проезжую часть.
- От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия, - сообщили в ведомстве.
По данному факту проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.