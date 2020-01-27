В Ростовской области автомобиль погранслужбы во время погони влетел в стену жилого дома





Автомобиль погранслужбы врезался в стену частного дома в Ростовской области. Инцидент произошёл в Донецке 29 января около 11:30.



По информации собственного источника Rostov.ru, утром пограничники устроили погоню за автомобилем «Нива». Водитель отечественного внедорожника не остановился на требования сотрудников погранслужбы. Тогда стражи границы организовали погоню. Они мчались по улицам города, пытаясь остановить нарушителя.







Двигаясь по второстепенной улице Панфилова на пересечении с проспектом Мира служебный УАЗик не уступил дорогу и на большой скорости врезался в «ВАЗ-2106», которым управлял пенсионер. «Нива» перед этим успела проскочить перекрёсток. От сильного удара машины разлетелись в разные стороны. «Бобик» отлетел в сторону и врезался в стену жилого дома. Машина снесла забор и осталась стоять вертикально.



«Шестёрка» пробила шиферный забор соседнего дома и сбила опору ЛЭП. Автомобиль получил серьёзные механические повреждения — машина оказалась сильно помята, у неё выбиты все стёкла.



- В результате происшествия пострадали три человека, - добавил источник. - Пенсионер из ВАЗа госпитализирован, двое пограничников получили незначительные травмы. Медицинская помощь им была оказана на месте происшествия.







Все обстоятельства происшествия уточняются.

