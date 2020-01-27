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Появилось видео момента ДТП с участием машины пограничников в Ростовской области

Появилось видео момента ДТП с участием машины пограничников в Ростовской области
Появилась запись момента аварии с участием машины погранслужбы в Ростовской области. Происшествие случилось 29 января около 11:30 в Донецке.

Правоохранители пытались остановить водителя автомобиля «Нива». Мужчина не тормозил, и тогда пограничники организовали погоню. Они мчались по улицам города за отечественным авто.

На пересечении проспекта Мира и улицы Панфилова служебный «бобик» не уступил дорогу пенсионеру на «ВАЗ-2106». На огромной скорости машины столкнулись и от мощного удара разлетелись в разные стороны. УАЗик пограничников снёс забор частного дома и врезался в стену здания. Машина застряла и осталась стоять вертикально.

ВАЗ врезался в шиферный забор соседней постройки и снёс столб. По данным собственного источника Rostov.ru, пострадали все участники ДТП. Пенсионера госпитализировали, а стражи границы отделались несерьёзными травмами.

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