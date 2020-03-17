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В Новочеркасске уходивший от погони ГИБДД водитель врезался в кирпичную стену

В Новочеркасске уходивший от погони ГИБДД водитель врезался в кирпичную стену

Водителя без прав задержали в ходе погони в Новочеркасске. Инцидент произошёл 20 марта на улице Машиностроителей.

Внимание сотрудников ГИБДД привлёк автомобиль «Хендай Акцент». Полицейские попытались остановить иномарку, однако водитель не отреагировал на требование и проехал мимо. Инспектора организовали погоню за легковушкой.

В районе дома № 7 нарушитель не справился с управлением и врезался в кирпичную стену. После ДТП, водитель выскочил из машины и попытался убежать. Однако сотрудники ГИБДД догнали его и доставили в отдел.
- Нарушителем оказался 24-летний дончанин, ранее уже лишенный права управления автомобилем. В отношении мужчины составлен административный протокол, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

Молодому человеку грозит штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

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