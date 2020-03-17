В Новочеркасске уходивший от погони ГИБДД водитель врезался в кирпичную стену





Водителя без прав задержали в ходе погони в Новочеркасске. Инцидент произошёл 20 марта на улице Машиностроителей.



Внимание сотрудников ГИБДД привлёк автомобиль «Хендай Акцент». Полицейские попытались остановить иномарку, однако водитель не отреагировал на требование и проехал мимо. Инспектора организовали погоню за легковушкой.



В районе дома № 7 нарушитель не справился с управлением и врезался в кирпичную стену. После ДТП, водитель выскочил из машины и попытался убежать. Однако сотрудники ГИБДД догнали его и доставили в отдел.

- Нарушителем оказался 24-летний дончанин, ранее уже лишенный права управления автомобилем. В отношении мужчины составлен административный протокол, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



Молодому человеку грозит штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.