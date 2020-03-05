Пострадавший при ДТП с пограничниками пенсионер умер в больнице Таганрога



В Ростовской области скончался пенсионер, получивший травмы в результате ДТП с автомобилем погранслужбы. Врачи более месяца боролись за жизнь пациента. Мужчина умер 5 марта в больнице Таганрога. Об этом Rostov.ru сообщил собственный источник.



Происшествие случилось в Донецке Ростовской области 29 января. В тот день утром пограничники устроили погоню за водителем автомобиля «Нива». Автомобилист не останавливался на требования стражей границы, и те мчались за ним по улицам города.



Летя по второстепенной улице Панфилова, на пересечении с проспектом Мира служебный «бобик» не уступил дорогу 85-летнему пенсионеру на «ВАЗ-2106». Служебный автомобиль на огромной скорости врезался в легковушку. От удара автомобили разлетелись в разные стороны.



«Шестёрка» протаранила шиферный забор частного дома и сбила столб. «Бобик» врезался в стену жилого дома, он снёс забор, застрял и остался стоять вертикально.



Пожилой мужчина на ВАЗе получил тяжёлые травмы. Его госпитализировали в местную больницу, а затем перевели в медучреждение Таганрога. Увы, спустя более месяца он умер. Пенсионера не стало 5 марта. На следующий день его похоронили.