В Новочеркасске при пожаре в частном доме погиб 47-летний мужчина





Небольшое возгорание в частном доме в Новочеркасске привело к смерти местного жителя. Пожар начался около семи часов утра 19 августа на улице Грибоедова.



По данным ГУ МЧС Ростовской области, огонь успел распространиться на площадь один квадратный метр.

- Находившийся в доме жилец отравился продуктами горения, - сообщили в спасательном ведомстве.



Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пламя потушили до прибытия пожарных расчётов. На место выезжали шесть спасателей и две единицы техники.