В Таганроге при пожаре в частном доме погиб 30-летний мужчина

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Местный житель погиб в Таганроге в результате пожара. Возгорание произошло вечером 10 мая на улице Кольцовской.Спасателей вызвали очевидцы происшествия. Когда пожарные прибыли на место, огнём уже была охвачена половина дома. Площадь пожара составила 33 квадратных метра.Во время тушения спасатели обнаружили в доме тело 30-летнего хозяина дома. Как позже было установлено, мужчина скончался от отравления продуктами горения. Похоже, когда начался пожар, он спал.В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.