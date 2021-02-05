В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 54-летний мужчина

В Ростовской области 54-летний мужчина погиб во время пожара в собственном доме. Происшествие случилось в городе Константиновске 7 февраля.Дом, расположенный на улице Платова, 24, загорелся рано утром. Соседи, увидев клубы дыма, вызвали спасателей. Когда пожарные прибыли на место, огонь распространился по площади 60 квадратных метров. Ликвидировав пламя, спасатели обнаружили тело хозяина жилья.В это же время горел еще один дом в Ростовской области. Житель слободы Калач-Куртлак Советского района отравился продуктами горения. Прибывшие пожарные увидели, что в доме была затоплена печь. Вероятно, 66-летний мужчина не уследил за ней.