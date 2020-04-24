Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Новочеркасске водитель иномарки сбил мотоциклиста без прав

В Новочеркасске водитель иномарки сбил мотоциклиста без прав
В Новочеркасске в результате ДТП пострадал мотоциклист. Авария произошла вечером 26 апреля на проспекте Платовском.

По предварительным данным, 58-летний водитель «Фольксвагена Таурега», выполняя манёвр, не убедился в его безопасности и столкнулся с мотоциклом «Ямаха».

В результате ДТП пострадал 28-летний мотоциклист. Позже он самостоятельно обратился в больницу.
- Водитель мотоцикла не имел права управления транспортными средствами, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Кроме того, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

В отношении молодого человека составлены протоколы об административных правонарушениях.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.