В Новочеркасске водитель иномарки сбил мотоциклиста без прав
В Новочеркасске в результате ДТП пострадал мотоциклист. Авария произошла вечером 26 апреля на проспекте Платовском.
По предварительным данным, 58-летний водитель «Фольксвагена Таурега», выполняя манёвр, не убедился в его безопасности и столкнулся с мотоциклом «Ямаха».
В результате ДТП пострадал 28-летний мотоциклист. Позже он самостоятельно обратился в больницу.
- Водитель мотоцикла не имел права управления транспортными средствами, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Кроме того, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.
В отношении молодого человека составлены протоколы об административных правонарушениях.