В Ростовской области 37-летний мужчина на большегрузе насмерть задавил знакомого
В Ростовской области 37-летний водитель «ГАЗели» насмерть переехал своего знакомого. Инцидент произошел в Волгодонске 27 ноября.
По версии следствия, в тот день перед отъездом подозреваемый серьезно поссорился со своим 39-летним знакомым. Все время после ссоры водитель был на пределе нервного срыва. Он сел за руль и поехал по своим делам. В пути он заметил своего оппонента на дороге, дал по газам и переехал его. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что на водителя «ГАЗели» завели уголовное дело по статье об убийстве. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.