В Ростовской области 37-летний мужчина на большегрузе насмерть задавил знакомого

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В Ростовской области 37-летний водитель «ГАЗели» насмерть переехал своего знакомого. Инцидент произошел в Волгодонске 27 ноября.По версии следствия, в тот день перед отъездом подозреваемый серьезно поссорился со своим 39-летним знакомым. Все время после ссоры водитель был на пределе нервного срыва. Он сел за руль и поехал по своим делам. В пути он заметил своего оппонента на дороге, дал по газам и переехал его. От полученных травм пострадавший скончался на месте.В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что на водителя «ГАЗели» завели уголовное дело по статье об убийстве. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.