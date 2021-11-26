Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области 37-летний мужчина на большегрузе насмерть задавил знакомого

В Ростовской области 37-летний мужчина на большегрузе насмерть задавил знакомого

В Ростовской области 37-летний водитель «ГАЗели» насмерть переехал своего знакомого. Инцидент произошел в Волгодонске 27 ноября.

По версии следствия, в тот день перед отъездом подозреваемый серьезно поссорился со своим 39-летним знакомым. Все время после ссоры водитель был на пределе нервного срыва. Он сел за руль и поехал по своим делам. В пути он заметил своего оппонента на дороге, дал по газам и переехал его. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что на водителя «ГАЗели» завели уголовное дело по статье об убийстве. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: bloknot-voronezh.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.