Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области мужчина заколол ножом знакомого

В Ростовской области мужчина заколол ножом знакомого
В Ростовской области мужчина ножом заколол знакомого. Происшествие случилось 18 января в Неклиновском районе.

По версии следствия, 54-летний житель хутора Копани поссорился со знакомым. В какой-то момент разгневанный мужчина схватил нож и ударил оппонента в грудь. От ранения 51-летний пострадавший скончался по пути в больницу.

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве.

- Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.