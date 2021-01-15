В Ростовской области мужчина заколол ножом знакомого

В Ростовской области мужчина ножом заколол знакомого. Происшествие случилось 18 января в Неклиновском районе.По версии следствия, 54-летний житель хутора Копани поссорился со знакомым. В какой-то момент разгневанный мужчина схватил нож и ударил оппонента в грудь. От ранения 51-летний пострадавший скончался по пути в больницу.Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве.- Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.