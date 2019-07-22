Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Водитель легковушки насмерть переехал лежавшего на дороге мужчину в Новочеркасске

Водитель легковушки насмерть переехал лежавшего на дороге мужчину в Новочеркасске
В центре Новочеркасска мужчина погиб под колёсами легкового автомобиля. Авария случилась на улице Московской 23 июля около 22:30.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2103» не сразу заметил, что на проезжей части лежит человек. Он дёрнул руль в сторону, стараясь объехать его, но, к сожалению, не успел. Расстояние оказалось слишком маленьким, и автомобиль переехал мужчину.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Очевидцы сообщили изданию DonDay Новочеркасск, что пешеход был пьян. Он распивал спиртное вместе с приятелями. Когда бутылки опустели, мужчина отправился в магазин. Как он оказался на земле — загадка. Его личность пока не установлена. На вид погибшему - 45-50 лет.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.