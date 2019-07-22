Водитель легковушки насмерть переехал лежавшего на дороге мужчину в Новочеркасске



В центре Новочеркасска мужчина погиб под колёсами легкового автомобиля. Авария случилась на улице Московской 23 июля около 22:30.



По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2103» не сразу заметил, что на проезжей части лежит человек. Он дёрнул руль в сторону, стараясь объехать его, но, к сожалению, не успел. Расстояние оказалось слишком маленьким, и автомобиль переехал мужчину.



От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Очевидцы сообщили изданию DonDay Новочеркасск, что пешеход был пьян. Он распивал спиртное вместе с приятелями. Когда бутылки опустели, мужчина отправился в магазин. Как он оказался на земле — загадка. Его личность пока не установлена. На вид погибшему - 45-50 лет.