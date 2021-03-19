В Ростовской области 28-летняя девушка зарезала супруга

В Волгодонском районе Ростовской области 28-летняя девушка зарезала своего мужа кухонным ножом. Её подозревают по статье «Убийство».Молодая семья жила в переулке Чкаловском в станице Романовской. По информации источника DonDay.ru, супруги были примерными родителями, воспитывали двух маленьких детей.Вечером 20 марта пара выпивала во время ужина, и между супругами началась словесная перепалка. В один момент выяснение отношений достигло особого напряжения. Жена схватила со стола нож и вонзила его в грудь 33-летнему мужу. Пострадавший скончался на месте.Женщину задержали в тот же день. Подозреваемую планируют заключить под стражу. По соответствующей уголовной статье ей грозит от шести до 15 лет тюрьмы.