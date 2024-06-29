В Ростовской области 16-летний пешеход попал под колеса авто

Фото: Rostov.ru

В Сальском районе Ростовской области в ДТП пострадал 16-летний подросток. Авария произошла 28 июня около 22:30 в поселке Гигант.Предварительно, 22-летний водитель автомобиля «Богдан» двигался по улице Ленина. В этот момент на дорогу выбежал несовершеннолетний. Он хотел перейти проезжую часть в неустановленном месте. Водитель легковушки не успел притормозить и сбил мальчика.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП 16-летний пешеход пострадал. Его с травмами доставили в больницу.