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В Ростовской области 16-летний пешеход попал под колеса авто

В Ростовской области 16-летний пешеход попал под колеса авто
В Сальском районе Ростовской области в ДТП пострадал 16-летний подросток. Авария произошла 28 июня около 22:30 в поселке Гигант.

Предварительно, 22-летний водитель автомобиля «Богдан» двигался по улице Ленина. В этот момент на дорогу выбежал несовершеннолетний. Он хотел перейти проезжую часть в неустановленном месте. Водитель легковушки не успел притормозить и сбил мальчика.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП 16-летний пешеход пострадал. Его с травмами доставили в больницу.
Фото: Rostov.ru
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