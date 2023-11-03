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В Ростове 69-летний пешеход пострадал под колесами легковушки

В Ростове 69-летний пешеход пострадал под колесами легковушки
В Ростове-на-Дону 69-летний пешеход попал под колеса легковушки. Авария случилась 3 ноября на улице Киргизской.

Предварительно, 28-летний водитель «Фольксваген Гольф» двигался в районе дома №38 «В». В какой-то момент 69-летний мужчина решил «проскочить» через дорогу в неустановленном месте. Парень не успел среагировать и на полном ходу сбил его с ног.

- В результате ДТП пострадал пешеход 1954 года рождения. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего,- добавили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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