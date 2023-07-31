В Ростове на Большой Садовой пешеход попал под колеса «Рено»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В центре Ростова пешеход попал под колеса легковушки. Авария случилась 31 июля на Большой Садовой.Предварительно 22-летний водитель на «Рено Логане» ехал в районе дома № 148 в сторону Театрального проспекта. В этот момент на проезжую часть в неустановленном месте вышел 23-летний парень. Он хотел «проскочить» через дорогу и попал под колеса авто.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадал пешеход. С травмами его доставили в медучреждение.