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В Ростове на Большой Садовой пешеход попал под колеса «Рено»

В Ростове на Большой Садовой пешеход попал под колеса «Рено»
В центре Ростова пешеход попал под колеса легковушки. Авария случилась 31 июля на Большой Садовой.

Предварительно 22-летний водитель на «Рено Логане» ехал в районе дома № 148 в сторону Театрального проспекта. В этот момент на проезжую часть в неустановленном месте вышел 23-летний парень. Он хотел «проскочить» через дорогу и попал под колеса авто.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадал пешеход. С травмами его доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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