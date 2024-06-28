В Ростове жестко задержали неадекватного мужчину в Левенцовке

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В Ростове в Левенцовском микрорайоне жестко задержали неадекватного мужчину. Инцидент произошел во дворе жилого комплекса 27 июня.Хулиган вел себя неадекватно, орал и нарушал общественный порядок. Соседи хотели усмирить дебошира и вызвали на место полицию. На снимках видно, что его пытались скрутить сразу несколько правоохранителей и даже простые пешеходы.К счастью, мужчину удалось посадить в машину. Его отвезли в отдел для дальнейших разбирательств.- В отношении него составлен административный материал по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», - добавили в ГУ МВД по Ростовской области.