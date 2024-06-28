Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове жестко задержали неадекватного мужчину в Левенцовке

В Ростове жестко задержали неадекватного мужчину в Левенцовке
В Ростове в Левенцовском микрорайоне жестко задержали неадекватного мужчину. Инцидент произошел во дворе жилого комплекса 27 июня.

Хулиган вел себя неадекватно, орал и нарушал общественный порядок. Соседи хотели усмирить дебошира и вызвали на место полицию. На снимках видно, что его пытались скрутить сразу несколько правоохранителей и даже простые пешеходы.

К счастью, мужчину удалось посадить в машину. Его отвезли в отдел для дальнейших разбирательств.

- В отношении него составлен административный материал по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», - добавили в ГУ МВД по Ростовской области.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.