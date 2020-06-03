На рынке в Ростовской области полицейские жёстко «заломали» мужчину без маски: видео

Очередной инцидент с участием полиции и человека без маски произошёл в Ростовской области.В городе Донецке 5 июня полицейские жёстко пытались скрутить местного жителя. По словам очевидцев, мужчина шёл по рынку без маски. Патруль окрикнул его. Испугавшись, прохожий дал дёру. Но бдительные полицейские не дали скрыться злостному нарушителю! Бравые правоохранители догнали его и попытались скрутить.Несколько минут двое патрульных, навалившись на мужчину, «заламывали» его. Вокруг собралась куча народа. И, надо сказать, общественное мнение было не на стороне полицейских. Люди даже пытались помешать им и освободить «безмасочника». Однако вырваться из железных оков наручников было уже невозможно.За последние пару недель это уже третий случай, когда, по мнению общественности, действия стражей порядка несоизмеримы нарушению. Также жёстко полицейские скручивали дончанина в станице Милютинской и прохожего в городе Каменске-Шахтинском. Ситуация доведена до абсурда. Прохожих без масок задерживают, как каких-то рецидивистов, годами скрывающихся от правосудия.Более того, возникает другой вопрос – о компетентности наших правоохранительных органов. Во всех трёх случаях двое полицейских не могут надеть наручники на одного человека, который и не сильно-то сопротивляется. Возможно, донской регион – край богатырей, и каждый второй здесь - мастер спорта по борьбе? Руководству донского МВД давно пора задуматься о квалификации своих сотрудников. Или элементарные требования к физической подготовке полицейских отменены?