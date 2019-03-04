Дебошира из Ростовской области задержали на борту самолёта в Магнитогорске



В Магнитогорске на борту самолёта задержали дебошира из Ростовской области. Пьяного мужчину 5 марта сняли с рейса Магнитогорск — Шереметьево.



Выяснилось, что 31-летний дончанин был в состоянии алкогольного опьянения, ругался матом и мешал работе экипажа.

Командир самолёта решил отказать дебоширу в перелёте. Сотрудники авиакомпании сообщили в отдел транспортной полиции о нарушителе. Правоохранители сняли мужчину с рейса и доставили в дежурную часть.



- В отношении него составили административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», - отметили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.



Пока нарушителя вели в часть, он оскорбил сотрудников полиции, поэтому решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Оскорбление представителя власти».