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В Ростове женщина разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки на Северном

В Ростове женщина разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки на Северном
В Ростове-на-Дону женщина разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки. Происшествие случилось днем 22 апреля в одном из многоквартирных домов на улице Орбитальной.

По словам местных жителей, ростовчанка выпала из окна квартиры на 16-м этаже. Случайные очевидцы трагедии попытались помочь женщине, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Смерть горожанки наступила мгновенно.

Что стало причиной происшествия, выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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