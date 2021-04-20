В Ростове женщина разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки на Северном
В Ростове-на-Дону женщина разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки. Происшествие случилось днем 22 апреля в одном из многоквартирных домов на улице Орбитальной.
По словам местных жителей, ростовчанка выпала из окна квартиры на 16-м этаже. Случайные очевидцы трагедии попытались помочь женщине, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Смерть горожанки наступила мгновенно.
Что стало причиной происшествия, выясняют сотрудники правоохранительных органов.