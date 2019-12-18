В Ростове девушка разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки



Молодая девушка в Ростове погибла, выпав из окна многоэтажки. Трагический случай произошёл днём 20 декабря на улице 2-й Краснодарской. О происшествии сообщили очевидцы.



По словам свидетелей, инцидент случился около 15 часов. Жительница одной из квартир в доме № 129/1 упала на асфальт и мгновенно погибла. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать её смерть. На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Причины происшествия устанавливаются.