В Ростове завели дело на 16-летнего парня, устроившего ДТП с мусоровозом
Пострадавший в ДТП с мусоровозом парень стал фигурантом уголовного дела. В отношении 16-летнего водителя мопеда завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Чудовищная авария произошла 16 апреля на улице Штахановского, 29А. Двое подростков на скутере при повороте направо не справились с управлением и врезались в мусоровоз. Школьница скончалась на месте, а несовершеннолетний водитель с травмами попал в больницу с переломами двух ног и трещиной в тазу.
- Установлено, что несовершеннолетний парень находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. -
Расследование уголовного дела продолжается.
В настоящее время пациент до сих пор не пришёл в сознание. Юноша еще не знает, что его спутница погибла. Он также не в курсе, что на него завели уголовное дело.