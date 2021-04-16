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В Ростове завели дело на 16-летнего парня, устроившего ДТП с мусоровозом

В Ростове завели дело на 16-летнего парня, устроившего ДТП с мусоровозом
Пострадавший в ДТП с мусоровозом парень стал фигурантом уголовного дела. В отношении 16-летнего водителя мопеда завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Чудовищная авария произошла 16 апреля на улице Штахановского, 29А. Двое подростков на скутере при повороте направо не справились с управлением и врезались в мусоровоз. Школьница скончалась на месте, а несовершеннолетний водитель с травмами попал в больницу с переломами двух ног и трещиной в тазу.

- Установлено, что несовершеннолетний парень находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. -
Расследование уголовного дела продолжается.

В настоящее время пациент до сих пор не пришёл в сознание. Юноша еще не знает, что его спутница погибла. Он также не в курсе, что на него завели уголовное дело.

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