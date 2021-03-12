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На 26-летнего водителя завели уголовное дело после смертельного ДТП под Таганрогом

На 26-летнего водителя завели уголовное дело после смертельного ДТП под Таганрогом
После смертельного ДТП под Таганрогом в отношении 26-летнего водителя возбудили уголовное дело. Он подозревается в «нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряжено с оставлением места его совершения».

Ранее Rostov.ru сообщал, что молодой человек, без водительского удостоверения катался на «Форд Фокусе» с двумя несовершеннолетними девочками. Парень разогнался на трассе Покровское-Таганрог, не справился с управлением и вылетел в кювет. Из-за произошедшего иномарку опрокинуло набок. В результате ДТП 17-летняя пассажирка скончалась, вторая, 16-летняя девочка, получила тяжёлые травмы и была доставлена в больницу.

Как стало известно, водитель был в нетрезвом состоянии.

- После трагического происшествия парень скрылся, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - В этот же день его задержали.

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Выяснилось, что парень уже был судим.

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