На 26-летнего водителя завели уголовное дело после смертельного ДТП под Таганрогом
После смертельного ДТП под Таганрогом в отношении 26-летнего водителя возбудили уголовное дело. Он подозревается в «нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряжено с оставлением места его совершения».
Ранее Rostov.ru сообщал, что молодой человек, без водительского удостоверения катался на «Форд Фокусе» с двумя несовершеннолетними девочками. Парень разогнался на трассе Покровское-Таганрог, не справился с управлением и вылетел в кювет. Из-за произошедшего иномарку опрокинуло набок. В результате ДТП 17-летняя пассажирка скончалась, вторая, 16-летняя девочка, получила тяжёлые травмы и была доставлена в больницу.
Как стало известно, водитель был в нетрезвом состоянии.
- После трагического происшествия парень скрылся, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - В этот же день его задержали.
В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Выяснилось, что парень уже был судим.