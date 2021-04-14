Врачи борются за жизнь парня, пострадавшего в ДТП с мусоровозом в Ростове
В Ростове-на-Дону врачи борются за жизнь 16-летнего парня, который пострадал в ДТП с мусоровозом. Полученные в аварии травмы могут нанести непоправимый вред здоровью молодого человека.
В результате столкновения несовершеннолетний ростовчанин сломал две ноги и получил трещину в тазу. Его доставили в больницу поздней ночью сразу на операционным стол. Повреждения оказались очень серьёзными. Врачи не могут дать 100% гарантии, что юноша вообще сможет ходить.
В настоящее время пациент до сих пор не пришёл в сознание. О смерти своей 15-летней подруги, которая каталась вместе с ним на скутере по ночному городу, он ещё не знает.
Близкие и родственники пострадавшего пребывает в ужасе от случившейся трагедии. Сейчас они открыли сбор средств на лечение.
Напомним, ДТП произошло в ночь на 16 апреля на улице Штахановского, 29А. Подростки на скутере при повороте направо не справились с управлением и врезались в мусоровоз. Школьница скончалась на месте.