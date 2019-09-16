В Ростове восемь лет колонии получил мужчина, убивший сожительницу из ревности



В Ростове вынесли приговор мужчине, убившему сожительницу. Ему назначили наказание в виде восьми лет колонии строго режима, сообщается в Ленинской районном суде города.



Случай произошёл 13 апреля 2019 года. Алексей Б. проживал в доме вместе со своей второй половиной и ещё одной парой. Как позже в суде рассказал сосед, женщина вела бродяжнический образ жизни и часто не ночевала дома. Из-за этого обвиняемый думал, что она изменяет ему.



В день происшествия Алексей работал в пункте приёма металлолома. Когда он вернулся домой, то не застал там свою сожительницу. Как оказалось, она ушла ещё сутки назад.



Алексей вместе с соседкой пошёл в магазин за продуктами. Когда они пришли обратно, возлюбленная обвиняемого уже вернулась. Вчетвером они сели ужинать и распивать водку. Во время застолья мужчина стал обвинять сожительницу в изменах, и в итоге они ругались из-за этого до глубокой ночи. Соседи уже давно спали, а пара все ссорилась. В ходе конфликта Алексей схватил со стола кухонный нож и не менее шести раз ударил им женщину в область туловища. Пострадавшая упала на пол, потом поднялась и выбежала на улицу. Через какое-то время она зашла обратно и рухнула на мягкий уголок на кухне. Больше она не подавала признаков жизни. Поняв, что она не дышит, Алексей вынес её на улицу.



Своими джинсами он попытался вытереть в доме кровь. Нож он выбросил за забор. Затем мужчина пошёл спать. Примерно в 4 часа утра его разбудила соседка и спросила, что произошло. Вскоре она вызвала на место сотрудников полиции.



В отношении Алексея возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ленинский районный суд Ростова признал его виновным и назначил наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.