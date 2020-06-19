В Ростове водитель такси ограбил пенсионера
Таксист ограбил пожилого мужчину в Ростове. Об этом 22 июня рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.
Пенсионер обратился в полицию и рассказал, что на него напал водитель такси. Ростовчанин приехал по адресу, расплатился и вышел из машины. Он уже успел войти в подъезд, когда следом за ним забежал таксист. Водитель избил мужчину и вытащил у него из кармана девять тысяч рублей.
- По подозрению в ограблении задержан 24-летний ростовчанин. Полицейским он рассказал, что подвёз мужчину к дому, а когда тот стал расплачиваться, заметил у него крупные купюры, – рассказали в полиции. - После чего парень вошел следом за пенсионером в подъезд, где избил и ограбил его. Стражам порядка удалось изъять часть денег и вернуть пострадавшему.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Молодой человек заключён под стражу.