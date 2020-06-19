В Ростове водитель такси ограбил пенсионера

Таксист ограбил пожилого мужчину в Ростове. Об этом 22 июня рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.Пенсионер обратился в полицию и рассказал, что на него напал водитель такси. Ростовчанин приехал по адресу, расплатился и вышел из машины. Он уже успел войти в подъезд, когда следом за ним забежал таксист. Водитель избил мужчину и вытащил у него из кармана девять тысяч рублей.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Молодой человек заключён под стражу.