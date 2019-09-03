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В Ростове водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Ростове водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Фото для иллюстрации

Водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия в Ростове. Сейчас ведётся розыск автомобилиста. ДТП случилось около 23 часов 5 сентября на улице Добровольского.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, неустановленный водитель наехал на 35-летнего мужчину. Затем он скрылся с места происшествия. По словам очевидцев, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.

Свидетели ДТП вызвали на место скорую помощь, пострадавшего доставили в реанимацию. К сожалению, в больнице он скончался.

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