В Ростове водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП



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Водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия в Ростове. Сейчас ведётся розыск автомобилиста. ДТП случилось около 23 часов 5 сентября на улице Добровольского.



Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, неустановленный водитель наехал на 35-летнего мужчину. Затем он скрылся с места происшествия. По словам очевидцев, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.



Свидетели ДТП вызвали на место скорую помощь, пострадавшего доставили в реанимацию. К сожалению, в больнице он скончался.