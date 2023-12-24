В Ростове водитель «Рено» сбил женщину на Портовой

Фото: Ростов.Ру

В Ростове-на-Дону водитель «Рено Логана» сбил женщину на улице Портовой. Происшествие случилось 23 декабря около 23:30.По предварительным данным, горожанка решила перейти дорогу по «зебре» рядом с домом № 164. В этот момент ей настречу двигался французский автомобиль под управлением 40-летнего мужчины. Автомобилист не успел среагировать на пешехода и снес ее.Как утверждают очевидцы, после ДТП пострадавшая находилась в сознании, но не могла встать. Несмотря на серьезные травмы, она не хотела ехать в больницу.- Сотрудники «скорой» доставили 40-летнюю женщину в медицинское учреждение, - сообщили в донском управлении ГИБДД.