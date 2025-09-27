Фото: ФК Ростов

Встреча между ФК «Ростов» и «Краснодаром» завершилась безголевой ничьей. Матч 10-го тура РПЛ состоялся 27 сентября в Ростове-на-Дону.В первой половине встречи команды нанесли всего по одному удару в створ ворот. При этом соперник дончан больше контролировал мяч – 58% игрового времени.Во втором тайме опасных ситуаций у ворот также не возникло. Произведенные в концовке поединка замены не повлияли на исход матча.Итоговый счет на табло - 0:0.