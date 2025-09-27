Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Встреча между ФК «Ростов» и «Краснодаром» завершилась безголевой ничьей

Встреча между ФК «Ростов» и «Краснодаром» завершилась безголевой ничьей
Встреча между ФК «Ростов» и «Краснодаром» завершилась безголевой ничьей. Матч 10-го тура РПЛ состоялся 27 сентября в Ростове-на-Дону.

В первой половине встречи команды нанесли всего по одному удару в створ ворот. При этом соперник дончан больше контролировал мяч – 58% игрового времени.

Во втором тайме опасных ситуаций у ворот также не возникло. Произведенные в концовке поединка замены не повлияли на исход матча.

Итоговый счет на табло - 0:0.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.