Водитель иномарки сбил 17-летнего парня в Новочеркасске
В Новочеркасске водитель «Ниссан Альмера» сбил 17-летнего парня. Происшествие случилось 16 октября около 14:30.
По предварительным данным, молодой человек двигался по проспекту Баклановскому. В районе дома №11 он решил перейти дорогу по «зебре». В этот момент по проезжей части ехал водитель иномарки. Он вовремя не затормозил и снес подростка.
Молодой человек получил различные травмы. По информации региональной Госавтоинспекции, его госпитализировали.