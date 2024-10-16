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Водитель иномарки сбил 17-летнего парня в Новочеркасске

Водитель иномарки сбил 17-летнего парня в Новочеркасске
В Новочеркасске водитель «Ниссан Альмера» сбил 17-летнего парня. Происшествие случилось 16 октября около 14:30.

По предварительным данным, молодой человек двигался по проспекту Баклановскому. В районе дома №11 он решил перейти дорогу по «зебре». В этот момент по проезжей части ехал водитель иномарки. Он вовремя не затормозил и снес подростка.

Молодой человек получил различные травмы. По информации региональной Госавтоинспекции, его госпитализировали.
Фото: ГАИ РО
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