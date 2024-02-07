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В Ростове водитель легковушки насмерть сбил пешехода на улице Казахской

В Ростове водитель легковушки насмерть сбил пешехода на улице Казахской
В Ростове-на-Дону водитель «Рено Логана» насмерть сбил пешехода в поселке Мирном. Трагедия случилась 7 февраля около 18:00.

По предварительным данным, 45-летний мужчина за рулем иномарки ехал по улице Казахской. Неподалеку от дома № 23 дорогу в неположенном месте попытался проскочить мужчина. Он не успел перебежать проезжую часть и оказался под колесами автомобиля. От полученных травм пешеход скончался до приезда «скорой».

В региональном управлении ГИБДД сообщили, что личность погибшего устанавливается.

Очевидцы происшествия утверждают, что мужчине на вид было около 70 лет.
Фото: Ростов.Ру
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