В Ростове водитель легковушки насмерть сбил пешехода на улице Казахской

Фото: Ростов.Ру

В Ростове-на-Дону водитель «Рено Логана» насмерть сбил пешехода в поселке Мирном. Трагедия случилась 7 февраля около 18:00.По предварительным данным, 45-летний мужчина за рулем иномарки ехал по улице Казахской. Неподалеку от дома № 23 дорогу в неположенном месте попытался проскочить мужчина. Он не успел перебежать проезжую часть и оказался под колесами автомобиля. От полученных травм пешеход скончался до приезда «скорой».В региональном управлении ГИБДД сообщили, что личность погибшего устанавливается.Очевидцы происшествия утверждают, что мужчине на вид было около 70 лет.