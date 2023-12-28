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В Ростове водитель легковушки насмерть сбил мужчину на улице Мадояна

В Ростове водитель легковушки насмерть сбил мужчину на улице Мадояна
В Ростове-на-Дону мужчина погиб под колесами автомобиля. ДТП, которое унесло жизнь человека, случилось в ночь на 28 декабря на улице Мадояна.

По предварительным данным, 22-летний парень за рулем «Фольксвагена» проезжал мимо дома № 185. В этот момент проезжую часть в неположенном месте попытался перебежать пешеход. Молодой человек не среагировал и снес его. От полученных травм мужчина скончался на месте.

- Личность погибшего устанавливается, - сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Фото: Ростов.ру
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