В Ростове водитель легковушки насмерть сбил мужчину на улице Мадояна

Фото: Ростов.ру

В Ростове-на-Дону мужчина погиб под колесами автомобиля. ДТП, которое унесло жизнь человека, случилось в ночь на 28 декабря на улице Мадояна.По предварительным данным, 22-летний парень за рулем «Фольксвагена» проезжал мимо дома № 185. В этот момент проезжую часть в неположенном месте попытался перебежать пешеход. Молодой человек не среагировал и снес его. От полученных травм мужчина скончался на месте.- Личность погибшего устанавливается, - сообщили в региональном управлении ГИБДД.