В Ростове водитель каршерингового авто перевернулся на крышу

Фото: Это Ростов!



В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием каршерингового авто. Авария случилась вечером 9 октября в Оружейном переулке. Кадры с места ДТП опубликовали в соцсетях.По словам очевидцев, автомобилист арендованной машины не справился с управлением, задел два припаркованных авто и перевернулся на крышу. Информации о пострадавших пока нет.Стоит отметить, что не так давно сотрудники ГИБДД устраивали рейд по каршеринговым авто, ведь в городе участились случаи происшествий с арендованными транспортными средствами.