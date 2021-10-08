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В Ростове водитель каршерингового авто перевернулся на крышу

В Ростове водитель каршерингового авто перевернулся на крышу
В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием каршерингового авто. Авария случилась вечером 9 октября в Оружейном переулке. Кадры с места ДТП опубликовали в соцсетях.

По словам очевидцев, автомобилист арендованной машины не справился с управлением, задел два припаркованных авто и перевернулся на крышу. Информации о пострадавших пока нет.

Стоит отметить, что не так давно сотрудники ГИБДД устраивали рейд по каршеринговым авто, ведь в городе участились случаи происшествий с арендованными транспортными средствами.

Фото: Это Ростов!
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