В Батайске ВАЗ в результате ДТП перевернулся на крышу



В Батайске легковушка перевернулась на крышу в результате ДТП. Авария случилась вечером 13 октября в районе дома № 57 по улице Клары Цеткин.



По предварительным данным, 24-летний водитель «ВАЗ-211540» («Лада Самара») не уступил дорогу «Ладе Приоре» и столкнулся с ней. От удара «Самару» выбросило на обочину, где она съехала в водосточную канаву и перевернулась на крышу.

- В результате ДТП пострадали водитель ВАЗа, его 28-летняя пассажирка, а также 58-летняя пассажирка «Приоры», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



Пострадавших доставили в больницу. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.