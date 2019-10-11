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В Батайске ВАЗ в результате ДТП перевернулся на крышу

В Батайске ВАЗ в результате ДТП перевернулся на крышу
В Батайске легковушка перевернулась на крышу в результате ДТП. Авария случилась вечером 13 октября в районе дома № 57 по улице Клары Цеткин.

По предварительным данным, 24-летний водитель «ВАЗ-211540» («Лада Самара») не уступил дорогу «Ладе Приоре» и столкнулся с ней. От удара «Самару» выбросило на обочину, где она съехала в водосточную канаву и перевернулась на крышу.
- В результате ДТП пострадали водитель ВАЗа, его 28-летняя пассажирка, а также 58-летняя пассажирка «Приоры», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

Пострадавших доставили в больницу. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

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