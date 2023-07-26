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В Ростове водитель иномарки сбил школьника

В Ростове водитель иномарки сбил школьника
На Космонавтов в донской столице водитель «Тойоты Вензы» сбил школьника. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 25 июля. Об этом сообщает УГИБДД по Ростовской области.

По данным ведомства, мужчина на иномарке ехал на разрешающий сигнал светофора и сбил мальчика, который пытался перейти проезжую часть.

В результате аварии несовершеннолетний получил незначительные травмы. После случившегося мама школьника вместе с ним обратились в медицинское учреждение.
Фото: ГИБДД
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