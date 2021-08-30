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В Ростове водитель иномарки сбил 9-летнего школьника

В Ростове водитель иномарки сбил 9-летнего школьника

В Ростове женщина-водитель иномарки сбила 9-летнего школьника. Происшествие случилось 1 сентября примерно в 16:00.

По предварительной информации, за рулем автомобиля марки «Фольксваген Поло» находилась 75-летняя пенсионерка. Она двигалась по проспекту Нагибина. Неподалеку от дома № 30И женщина не пропустила ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора, и на скорости сбила его.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии мальчик получил различные травмы и был доставлен в городскую больницу.

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