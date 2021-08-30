В Ростове водитель иномарки сбил 9-летнего школьника

В Ростове женщина-водитель иномарки сбила 9-летнего школьника. Происшествие случилось 1 сентября примерно в 16:00.По предварительной информации, за рулем автомобиля марки «Фольксваген Поло» находилась 75-летняя пенсионерка. Она двигалась по проспекту Нагибина. Неподалеку от дома № 30И женщина не пропустила ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора, и на скорости сбила его.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии мальчик получил различные травмы и был доставлен в городскую больницу.