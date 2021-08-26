В Ростове водитель иномарки сбил 11-летнего школьника

В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил 11-летнего школьника. Происшествие случилось 28 августа около 14:00 на улице Курчатова.За рулем кроссовера марки «Митсубиси» находился 70-летний пенсионер. Он ехал по дороге. В районе дома № 2А мужчина не затормозил перед пешеходным переходом, хотя должен был это сделать по правилам дорожного движения, из-за чего сбил ребенка. Подросток переходил дорогу по переходу на зеленый сигнал светофора.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии 11-летний мальчик получил несколько травм и был доставлен в городскую больницу.