В Ростове водитель иномарки насмерть сбил 59-летнюю женщину
В Ростове-на-Дону водитель иномарки насмерть сбил 59-летнюю женщину. Происшествие случилось на проспекте Королева 3 февраля около 21:30.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, горожанка переходила проезжую часть на светофоре, слева направо, по ходу движения транспорта и оказалась под колесами «Хендай Солярис». За рулем автомобиля был 22-летний парень.
В результате, пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой помощи.