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В Ростове водитель иномарки насмерть сбил 59-летнюю женщину

В Ростове водитель иномарки насмерть сбил 59-летнюю женщину
В Ростове-на-Дону водитель иномарки насмерть сбил 59-летнюю женщину. Происшествие случилось на проспекте Королева 3 февраля около 21:30.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, горожанка переходила проезжую часть на светофоре, слева направо, по ходу движения транспорта и оказалась под колесами «Хендай Солярис». За рулем автомобиля был 22-летний парень.

В результате, пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой помощи.
Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области
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